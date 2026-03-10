Il Maestro Li ha commentato con rammarico l’espulsione di otto cittadini cinesi dall’Italia, i quali sono stati allontanati per il loro coinvolgimento in operazioni di repressione transnazionale. Questa decisione rappresenta la prima di questo genere presa dalle autorità italiane. La vicenda riguarda specificamente agenti cinesi legati a pratiche di repressione che si sono svolte in Italia negli ultimi giorni.

“Il governo italiano ha tracciato una linea rossa”. Il dissidente cinese residente a Milano sulla campagna di repressione contro di lui Degli otto cittadini cinesi espulsi dall’Italia qualche giorno fa perché coinvolti in operazioni di repressione transnazionale – prima espulsione di questo tipo da parte delle autorità italiane – quattro lavoravano attivamente alla campagna di sorveglianza, molestie e minacce contro il dissidente cinese e giornalista noto come Maestro Li. Che in una conversazione con il Foglio dice: “La recente azione del governo italiano rappresenta una svolta storica”. Cittadino cinese residente a Milano, Li è da anni... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “È una svolta storica”. Parla il Maestro Li dopo l’espulsione dall'Italia degli agenti della repressione cinese

