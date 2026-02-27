Elisabetta Canalis ha dichiarato di voler tornare in Italia per vivere con sua figlia e ha descritto la sua percezione di una vita simile a uno zoo, circondata dall’amore degli animali. Ha anche commentato sul lutto, affermando che si tratta di una delle esperienze più dolorose, ma che ha cercato di trovare il lato positivo in quel dolore.

Al settimanale "F" Canalis parla anche della separazione da Brian Perri: "Credo che dopo il lutto sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona" “Credo che dopo il lutto sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona, ma ho capito che è qualcosa che può accadere e ho cercato di trarne il meglio”. Elisabetta Canalis parla così della separazione da Brian Perri, il chirurgo sposato nel 2014 a Los Angeles Ae con cui il matrimonio è finito nel 2023. Dal loro amore è nata, Skyler Eva, che ha 10 anni, ed è proprio per il suo bene che Canalis e l’ex hanno mantenuto un ottimo rapporto: “Facciamo viaggi insieme, ci vediamo spesso, a fine marzo saremo insieme in Italia, sappiamo che il bene di nostra figlia viene prima di tutto, e questo ci permette di passare sopra a tante questioni più futili”, racconta a F. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio tornare in Italia e far vivere lì mia figlia. Mi vedo in una specie di zoo circondata dall’amore degli animali”: le parole di Elisabetta Canalis

