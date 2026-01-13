Condannato in via definitiva per una serie di furti per il malvivente scatta l' espulsione dall' Italia

Un cittadino georgiano di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato condannato in via definitiva per una serie di furti. Clamestino dall’inizio del 2021 e arrestato nel 2023, ora è stato espulso dall’Italia in seguito alla sentenza. Questa misura si inserisce nelle attività di controllo e tutela del territorio volte a garantire la sicurezza pubblica.

E' stato espulso dall'Italia un georgiano 38enne, già noto alle forze dell'ordine. Il malvivente, clandestino fin dal 2021 e autore di una serie di furti, era stato arrestato nel 2023. Nei suoi confronti era quindi partito il processo che, al termine dei tre gradi di giudizio, lo ha visto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

