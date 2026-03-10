È un cogli*ne il peggiore | lo sfogo di Jankto contro Davide Nicola

Un video di Jakub Jankto, ex calciatore del Cagliari ritiratosi nell’agosto 2025, sta circolando molto sui social, in particolare su X e TikTok. Nel filmato, l’ex giocatore si sfoga contro il suo ex allenatore, Davide Nicola, definendolo “un coglione, il peggiore”. La clip ha attirato l’attenzione degli utenti, che commentano le sue parole.

È ormai virale sui social – in particolare tra X e TikTok – un video di Jakub Jankto, ex calciatore del Cagliari ritiratosi lo scorso nell’agosto del 2025, in cui accusa Davide Nicola, suo ex allenatore proprio al Cagliari. Il 30enne ceco, rispondendo a una domanda postata da un suo follower su TikTok che gli chiedeva “Qual è l’allenatore con cui ti sei trovato peggio?” ha risposto senza giri di parole, attaccando con parole dure Davide Nicola, allenatore attualmente alla guida della Cremonese. “È un cogli*ne, non mi ha fatto giocare neanche un minuto” ha tuonato l’ex centrocampista del Cagliari, che mesi fa si è ritirato. “Nell’ultima stagione mi sono comportato benissimo solo per la squadra e i tifosi”, ha aggiunto Jankto facendo riferimento alla stagione 2024-2025 dove non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia dei sardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

