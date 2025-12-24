Davide Donadei sfogo dopo Falsissimo | ‘Mai ricevuto regali né avances da Signorini ho le registrazioni’

Davide Donadei, noto ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello, è stato coinvolto nel caso Falsissimo, legato alle dichiarazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini. In un recente intervento, Donadei ha smentito qualsiasi rapporto di natura personale con Signorini, affermando di non aver mai ricevuto regali o avances, e di possedere registrazioni a sostegno delle sue parole.

Il nome di Donadei finisce nel caso Falsissimo. Il nome di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, è stato tirato in ballo nel vortice mediatico che ha seguito le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo con le accuse rivolte ad Alfonso Signorini. Nel corso della puntata, tra riferimenti e allusioni, si è parlato anche di presunti regali e rapporti ambigui che Donadei ha rispedito al mittente. Tuttavia, il semplice accostamento del suo nome alla vicenda è bastato a scatenare una bufera sui social, costringendolo a intervenire pubblicamente. La telefonata con Corona e la smentita.

