In vista della semifinale di andata della Coppa Italia 202526 tra Como e Inter, si evidenzia la figura di Nico Paz, considerato il giocatore chiave della squadra. La formazione lariana si prepara alla partita con un focus sul contributo del talento argentino, che ha già mostrato le sue capacità durante le ultime competizioni. La sfida si avvicina e i tifosi attendono di vedere come la squadra affronterà l’avversario.

In vista della sfida di andata delle semifinali della Coppa Italia 202526, tra Como e Inter, emergono indicazioni chiare sullo stato della squadra e sull’atteggiamento che caratterizza il campionato. L’attenzione è rivolta all’unità del gruppo, all’impegno quotidiano e al ruolo dei giovani, elementi che definiscono una cornice di fiducia realistica in vista di un appuntamento decisivo. Carlalberto Ludi, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Como-Inter, offrendo una lettura centrata sull’obiettivo e sull’approccio alla gara. La squadra crede di poter vincere ogni partita, pur riconoscendo che non è praticabile realizzarlo sempre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La mentalità vincente del Como: Nico Paz, la stella che guida la squadra verso la vittoria

Leggi anche: Como, Ludi rivela: «La nostra mentalità è quella di vincere tutte le partite. Nico Paz la nostra stellina, ecco cos’è successo!»

Fiorentina Como LIVE 1-2: Nico Paz porta avanti la squadra di FabregasMercato Genoa, si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy: può dire addio già a gennaio! Ecco chi lo vuole Como, il ds Ludi spiega: «La...

Una raccolta di contenuti su Nico Paz

Discussioni sull' argomento Il miracolo Como ha un architetto: la visione di Cesc Fàbregas ha conquistato la Serie A; Ma quale scelta tecnica! Nico Paz è stato fatto fuori per un motivo ben più serio.

Perché Nico Paz era in panchina col Lecce ma ci sarà con l’Inter: fatale il pranzo con la squadraCesc Fabregas contro il Lecce ha lasciato in panchina Nico Paz, sorprendendo tutti. Una cosa nostra privata ha poi minimizzato ma alla fine si è capito il perché: è stato un provvedimento disciplina ... fanpage.it

Nico Paz sfida l'Inter: sogno di mercato, tra affari e affetti. Ma l'unica (minima) speranza è un affare alla Brahim DiazArchiviato il caso che lo ha visto protagonista nell’ultima giornata di campionato, Nico Paz è pronto a tornare al suo posto. Il fantasista. tuttomercatoweb.com

36’ MARTINEZ! Il portiere dell’Inter si distende e respinge la conclusione di Nico Paz #ComoInter 0-0 #CoppaItalia #ForzaInter x.com

Coppa Italia, in campo Como-Inter Chivu ritrova Calhanoglu in regia e lancia Pio Esposito; Fabregas rilancia Nico Paz dal 1, al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook