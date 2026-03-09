L' Arezzo riprende la marcia verso la B | espugnata Campobasso con una prodezza di Iaccarino

L'Arezzo torna in campo nel posticipo del lunedì sera dopo la sconfitta casalinga contro la Ternana. La squadra ha vinto in trasferta a Campobasso grazie a una giocata di Iaccarino, che ha deciso l'incontro. La vittoria permette agli amaranto di riprendere la corsa verso la promozione in Serie B.

Dopo la sconfitta casalinga con la Ternana, gli amaranto tornano in campo nel posticipo del lunedì sera. Nell'ostica trasferta di Campobasso sono in palio tre punti chiave per riprendere la marcia verso la promozione. In contemporanea il big match tra Ascoli e Ravenna, distanti rispettivamente 4 e 6 punti dall'Arezzo in testa. 1 - Oltre a Ionita, Bucchi deve rinunciare anche al perno del centrocampo Guccione, fermato da un virus influenzale. Due novità dal primo minuto: Coppolaro nel ruolo di terzino destro e Mawuli a centrocampo 1 - Quindici secondi e primo tiro degli amaranto: lancio per Cianci che di petto fa la sponda per...

Campobasso-Arezzo 0-1, splendido Iaccarino a un quarto d’ora dalla fineCampobasso, 9 marzo 2026 – Con un gol, splendido, di Iaccarino a un quarto d’ora dalla fine, l’Arezzo sbanca un terreno ostico come Campobasso e...

