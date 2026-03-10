Jovanotti dall’Australia ha avuto inizio il tour L’arca di Lorè

In Australia, è partito il tour L’arca di Lorè di Jovanotti, che proseguirà fino a settembre con alcune tappe programmate anche in Italia. La tournée è partita recentemente e coinvolgerà diverse città, portando il cantante italiano in vari palchi del continente. L’artista si prepara a esibirsi in diverse location durante tutto il periodo.

In Australia è iniziato il tour L’arca di Lorè che accompagnerà Jovanotti fino a settembre con alcune date anche in Italia. È iniziato dall’altra parte del mondo il viaggio de L’Arca di Lorè: grande partecipazione e entusiasmo per i primi concerti australiani a Brisbane e l’esibizione al WOMAD Festival di Adelaide, dove Lorenzo ha presentato la sua musica portando sul palco anche un omaggio alla cultura e all’immaginario italiano. Il WOMAD, storico festival internazionale d’arte fondato dal musicista rock inglese Peter Gabriel e dedicato all’incontro tra le culture musicali del mondo, si è confermato il contesto ideale per lo spirito de L’Arca di Lorè: un progetto che nasce proprio dall’idea di viaggio, scambio e contaminazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

