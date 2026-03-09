Jovanotti | porta L’Arca di Lorè in Australia

Jovanotti ha tenuto i suoi primi concerti in Australia, con spettacoli a Brisbane e all’WOMAD Festival di Adelaide. Durante le esibizioni, il artista ha presentato il suo repertorio musicale e ha reso omaggio alla cultura italiana, portando sul palco anche l’installazione dell’Arca di Lorè. La partecipazione del pubblico è stata molto entusiasta in entrambe le tappe.

Grande partecipazione e entusiasmo per i primi concerti australiani a Brisbane e l’esibizione al WOMAD Festival di Adelaide, dove Jovanotti ha presentato la sua musica portando sul palco anche un omaggio alla cultura e all’immaginario italiano. Il WOMAD, storico festival internazionale d’arte fondato da Peter Gabriel e dedicato all’incontro tra le culture musicali del mondo, si è confermato il contesto ideale per lo spirito de L’Arca di Lorè: un progetto che nasce proprio dall’idea di viaggio, scambio e contaminazione. Sul palco con Lorenzo una formazione essenziale e affiatata: Saturnino, B-Dog e Adriano Viterbini, protagonisti di un set costruito sulle tracce più ritmiche del repertorio e su ampi spazi di improvvisazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

