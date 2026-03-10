È nel suo diario Garlasco quelle confessioni intime di Andrea Sempio

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione dopo che sono emerse nuove confessioni intime di Andrea Sempio, riportate nel suo diario. La scoperta ha riacceso il dibattito pubblico sulla vicenda e ha suscitato nuove domande sulla vicenda giudiziaria. Le rivelazioni si aggiungono alle testimonianze e agli elementi già raccolti nel corso delle indagini. La conferma di queste confessioni ha attirato l’interesse di media e pubblico.

l delitto di Garlasco continua a far discutere l’opinione pubblica e a riaccendere interrogativi che sembravano ormai appartenere al passato. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uno dei casi giudiziari più complessi e seguiti della cronaca italiana torna infatti al centro dell’attenzione, alimentato da nuovi sviluppi investigativi e dalle parole di chi, ancora oggi, si trova coinvolto nella vicenda. >> “Questo succede ad Alberto Stasi”. Garlasco, è Lovati a sganciare la bomba: tutto ribaltato L’inchiesta riaperta negli ultimi tempi ha riportato sotto i riflettori un’indagine che non ha mai smesso davvero di suscitare dibattito.... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, l'annuncio choc della legale di Andrea Sempio: "Quelle prove…". Cosa si sta muovendo

"Sono la causa di tutto". Garlasco, quelle parole di Andrea Sempio dopo l'udienza per l'incidente probatorio

Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio intervistato a Lo Stato delle Cose: Il carcere fa paura

Andrea Sempio e la paura di una condanna per Garlasco, il rischio c'è e sono preoccupato

