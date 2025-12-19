Sono la causa di tutto Garlasco quelle parole di Andrea Sempio dopo l’udienza per l’incidente probatorio

Le parole di Andrea Sempio, “sono la causa di tutto”, risuonano ancora mentre si conclude l’udienza per l’incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato del sospettato ha evidenziato punti cruciali emersi durante le audizioni, lasciando aperta la possibilità di nuove interpretazioni e approfondimenti in un caso che ha sconvolto Garlasco e l’intera opinione pubblica.

L’avvocato di Andrea Sempio ha espresso soddisfazione al termine dell’incidente probatorio relativo all’omicidio in concorso di Chiara Poggi, sottolineando alcuni aspetti chiave emersi durante le audizioni. “Siamo molto soddisfatti di come è andato l’incidente probatorio”, ha dichiarato Liborio Cataliotti, evidenziando come, nonostante il lavoro della genetista Albani sia stato “egregio”, permangano alcune criticità fondamentali nella raccolta e nell’interpretazione dei dati. Secondo Cataliotti, il principale problema riguarda un vero e proprio “vulnus” di partenza: “Il fatto che il dato non è stato replicato con uguale risultato e questo rende il risultato giuridicamente inutilizzabile”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio

