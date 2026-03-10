È morto Luigi Nativi il tiktoker aveva 18 anni | l’addio dell’amica Alice Mordenti

È morto a 18 anni Luigi Nativi, originario de La Maddalena. Il giovane era attivo sui social, con un profilo TikTok seguito da oltre 34 mila persone. La notizia è stata comunicata dall’amica Alice Mordenti. Nativi era conosciuto principalmente nel mondo online e la sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i suoi follower.

(Adnkronos) – È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, originario de La Maddalena. Il giovane era conosciuto nel mondo social, in particolare su TikTok dove il suo profilo conta oltre 34 mila follower. A parlare del profondo dolore per la scomparsa, la collega e amica Alice Mordenti, che sui social ha condiviso una foto con Nativi e a corredo ha scritto: "Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare, ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli". "Ti ricordo come una luce immensa – ha scritto ancora – un ragazzo felice che nessuno può toccare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

