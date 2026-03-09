Luigi Nativi morto a 18 anni | addio al giovane tiktoker legato ad Alice Mordenti

È morto a 18 anni Luigi Nativi, noto creator di TikTok legato ad Alice Mordenti. Il giovane era diventato popolare sulla piatta piattaforma social, attirando l’attenzione di molti utenti con i suoi contenuti. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del mondo dei social, suscitando grande sorpresa tra i follower. La sua morte ha lasciato un vuoto nel panorama digitale dedicato ai giovani creator.

Chi era Luigi Nativi, il giovane creator che stava conquistando TikTok. Il mondo dei social si è fermato per qualche istante davanti a una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Luigi Nativi, giovane content creator di appena 18 anni, è morto oggi lunedì 9 marzo 2026 lasciando sgomenti amici, follower e l’intera comunità della Maddalena, in Sardegna. Il suo nome negli ultimi mesi aveva iniziato a circolare sempre più spesso su TikTok, dove il ragazzo condivideva video, momenti di vita quotidiana e collaborazioni con altri creator emergenti. Tra questi spiccava soprattutto il rapporto con Alice Mordenti, tiktoker lombarda molto seguita con la quale Luigi aveva costruito un’amicizia autentica e un progetto social che sembrava destinato a crescere rapidamente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

