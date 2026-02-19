Lil Poppa morto il rapper di Love & war Aveva 25 anni

Lil Poppa, il rapper noto per la canzone “Love & War”, è stato trovato morto a 25 anni. La causa del decesso sembra essere un'overdose, secondo le prime indagini. La notizia ha colpito i fan e colleghi, che ricordano il talento e l’energia del giovane artista. La polizia sta ancora raccogliendo dettagli sulla vicenda, mentre sui social molti esprimono cordoglio e tristezza. Lil Poppa aveva appena pubblicato un nuovo mixtape, che ora rimane come suo ultimo lavoro. La scena musicale si ferma di fronte a questa perdita improvvisa.

Lil Poppa, il rapper di “Love & War” trovato morto a 25 anni: shock nella scena hip hop americana. Il mondo della musica hip hop è in lutto per la scomparsa improvvisa di Lil Poppa, all’anagrafe Janarious Mykel Wheeler. Il giovane rapper, che aveva solo 25 anni, è stato trovato senza vita nella contea di Fulton, in Georgia, mercoledì 18 febbraio. La sua ascesa, seppur breve, aveva catturato l’attenzione della scena musicale del Sud degli Stati Uniti, lasciando un vuoto tra colleghi e fan. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause del decesso. Dalle origini a Jacksonville al successo di “Love & War”.🔗 Leggi su Ameve.eu

È morto Lil Poppa, il rapper aveva appena pubblicato il singolo “Out of Town Bae”. La polizia: “Nessuna ipotesi, stiamo indagando a tutto campo”Lil Poppa, il rapper noto come Janarious Mykel Wheeler, è morto a 25 anni, poche ore dopo aver pubblicato il singolo “Out of Town Bae”.

Lutto nel mondo dell’hip hop, morto a 25 anni Lil PoppaIl rapper statunitense Lil Poppa, nome di Janarious Mykel Wheeler, è morto all'età di 25 anni a causa di complicazioni di salute.

