Lil Poppa morto il rapper di Love & war Aveva 25 anni
Lil Poppa, il rapper noto per la canzone “Love & War”, è stato trovato morto a 25 anni. La causa del decesso sembra essere un'overdose, secondo le prime indagini. La notizia ha colpito i fan e colleghi, che ricordano il talento e l’energia del giovane artista. La polizia sta ancora raccogliendo dettagli sulla vicenda, mentre sui social molti esprimono cordoglio e tristezza. Lil Poppa aveva appena pubblicato un nuovo mixtape, che ora rimane come suo ultimo lavoro. La scena musicale si ferma di fronte a questa perdita improvvisa.
Lil Poppa, il rapper di “Love & War” trovato morto a 25 anni: shock nella scena hip hop americana. Il mondo della musica hip hop è in lutto per la scomparsa improvvisa di Lil Poppa, all’anagrafe Janarious Mykel Wheeler. Il giovane rapper, che aveva solo 25 anni, è stato trovato senza vita nella contea di Fulton, in Georgia, mercoledì 18 febbraio. La sua ascesa, seppur breve, aveva catturato l’attenzione della scena musicale del Sud degli Stati Uniti, lasciando un vuoto tra colleghi e fan. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause del decesso. Dalle origini a Jacksonville al successo di “Love & War”.🔗 Leggi su Ameve.eu
È morto Lil Poppa, il rapper aveva appena pubblicato il singolo “Out of Town Bae”. La polizia: “Nessuna ipotesi, stiamo indagando a tutto campo”Lil Poppa, il rapper noto come Janarious Mykel Wheeler, è morto a 25 anni, poche ore dopo aver pubblicato il singolo “Out of Town Bae”.
Lutto nel mondo dell’hip hop, morto a 25 anni Lil PoppaIl rapper statunitense Lil Poppa, nome di Janarious Mykel Wheeler, è morto all'età di 25 anni a causa di complicazioni di salute.
Lil Poppa Dead at 25 | Jacksonville Rapper & CMG Artist Passes Away! #entertainmentnews #news
Argomenti discussi: Lutto nel mondo dell’hip hop, morto a 25 anni Lil Poppa; Il rapper Lil Poppa è morto a 25 anni; Scopri tutto su Lil Poppa e la sua famiglia; Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo.
Lil Poppa è morto a 25 anni: il rapper aveva pubblicato l’ultima canzone pochi giorni primaÈ morto a 25 anni il rapper Lil Poppa, aveva pubblicato l’ultimo singolo venerdì 13 febbraio. fanpage.it
Chi è Lil Poppa, il rapper morto a 25 anni? Biografia, discografia, il giallo sulla causa del decessoLa notizia è arrivata secca, come arrivano certe notizie quando non c’è ancora il tempo di capire: Lil Poppa è morto a 25 anni. E attorno a questa frase — semplice, brutale — si è subito creato il s ... alphabetcity.it
Essere un artista è facile finché hai qualcosa di cui parlare. Finché hai vissuto qualcosa, sarà sempre facile. " Così Lil Poppa riassumeva il suo modo di fare musica, senza grandi giri di parole, raccontando quello che aveva vissuto lungo le strade di Jacksonvil facebook