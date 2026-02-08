Morto il figlio del rapper Lil Jon Nathan aveva 27 anni | è suo il corpo ritrovato in un laghetto
La polizia ha trovato il corpo di Nathan Smith, il figlio del rapper Lil Jon, in un laghetto vicino casa. Aveva 27 anni. La notizia ha sconvolto amici e familiari. Al momento, non ci sono dettagli su cosa abbia portato alla tragedia. La famiglia sta collaborando con le forze dell’ordine per capire cosa sia successo.
Morto il figlio del rapper Lil Jon, Nathan Smith, aka DJ Young Slade: il corpo ritrovato in un laghetto vicino casa. Il rapper conferma la tragedia sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it
