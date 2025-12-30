Arrestato a Pozzallo latitante catanese colpito da ordine di carcerazione per una rapina ad Ancona

Un cittadino italiano di 41 anni, originario di Catania e proveniente da Malta, è stato arrestato a Pozzallo dal personale del commissariato di Modica. L’uomo, latitante, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona, relativo a una rapina. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e al rispetto delle misure di sorveglianza.

Personale del commissariato di pubblica sicurezza di Modica ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni, originario della provincia di Catania e proveniente da Malta, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova e conseguente ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

