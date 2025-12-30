Arrestato a Pozzallo latitante catanese colpito da ordine di carcerazione per una rapina ad Ancona

Un cittadino italiano di 41 anni, originario di Catania e proveniente da Malta, è stato arrestato a Pozzallo dal personale del commissariato di Modica. L’uomo, latitante, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona, relativo a una rapina. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e al rispetto delle misure di sorveglianza.

Personale del commissariato di pubblica sicurezza di Modica ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni, originario della provincia di Catania e proveniente da Malta, destinatario di un decreto di sospensione dell'affidamento in prova e conseguente ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di.

Arrestato latitante catanese resosi irreperibile dopo l'affidamento in prova.

La Polizia di Stato arresta a Pozzallo un 41enne latitante proveniente da Malta, destinatario di un ordine di carcerazione per rapina

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Modica, unitamente ai militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato,

