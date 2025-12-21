Con un ordine di carcerazione va a fare una rapina al supermercato | arrestato

Un uomo di 38 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato arrestato giovedì scorso in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale. L'arresto è avvenuto dopo che l'uomo è stato anche denunciato per tentata rapina impropria.L'episodio che ha portato all'intervento è.

