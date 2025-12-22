Stefania Conti, Business Development Director Financial Services di Ipsos, nella vostra ricerca Changes Unipol sulla sicurezza emerge che il 59% dei bolognesi è preoccupato per la microcriminalità in aumento nella propria zona. E, in effetti, sulla sicurezza la nostra città, anche nella recente classifica del Sole 24 Ore, è nelle ultime posizioni. Quindi non è solo percezione? "In effetti sotto le Due Torri è molto forte la percezione di insicurezza, confermata dai dati reali. Il 24% dei cittadini la indica come un problema, contro una media nazionale del 16%. Questo dice la nostra ricerca. La mia interpretazione è che, rispetto ad altre città dell’Emilia, Bologna fosse considerata tradizionalmente un luogo tranquillo: si rientrava tardi, si camminava a piedi fino a casa senza preoccupazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sondaggio sulla sicurezza: "L’allarme baby-gang preoccupa i bolognesi"

