Perugia 2026 la giunta Ferdinandi sulla sicurezza | lotta alle baby-gang telecamere e prevenzione attiva

Perugia 2026 punta a rafforzare la sicurezza urbana attraverso un percorso basato su prevenzione e controlli. La giunta Ferdinandi si impegna a contrastare le baby-gang, potenziare l’installazione di telecamere e promuovere iniziative di prevenzione attiva, per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra interventi efficaci e rispetto delle esigenze della comunità, consolidando un sistema di sicurezza sostenibile nel tempo.

"Abbiamo fatto molto per la sicurezza urbana di Perugia, ma sempre agendo con il seguente binomio: prevenzione e controlli. Fondamentale il ruolo della Polizia Comunale nella zona rossa di Fontivegge, che abbiamo potenziato con nuove assunzioni e una sala operativa nuova. Ottimo il lavoro svolto.

