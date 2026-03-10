Duo Sax e Pianoforte in concerto per Musica al Centro

Il duo composto da un sassofonista e un pianista si esibirà in concerto domenica 15 marzo alle 17:30 presso l’Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro. L’evento fa parte della rassegna Musica al Centro e si svolgerà nella città di Arezzo. L’appuntamento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Duo Sax e Pianoforte in concerto per Musica al Centr o, appuntamento a Sansepolcro Auditorium di Santa Chiara - Domenica 15 marzo ore 17,30. Il duo formato da Michele Bianchini e Ilaria Baldaccini propone un percorso attraverso la musica contemporanea italiana con una formazione cameristica tanto essenziale quanto duttile: saxofono e pianoforte. L'incontro tra questi due strumenti — uno nato dall'esigenza di espandere i confini timbrici dell'Ottocento, l'altro cardine della tradizione occidentale — diventa qui un laboratorio di ricerca sonora, un luogo in cui gesto, colore e forma si trasformano in materia viva. Il programma u nisce pagine di autori appartenenti a generazioni differenti, capaci di delineare un panorama sfaccettato dell'attuale creatività musicale italiana.