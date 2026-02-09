Il Duo Sikelia al Circolo Artistico | concerto di pianoforte a quattro mani a Mondello
Questa sera il Circolo Artistico di Palermo ospita il duo Sikelia, che tiene un concerto di pianoforte a quattro mani a Mondello. Gli artisti si esibiscono davanti a un pubblico appassionato, portando musica dal vivo in una location che si sta confermando sempre più come centro di eventi culturali. La serata promette momenti di grande emozione per gli appassionati di musica classica e non solo.
Il Circolo Artistico Città di Palermo si afferma sempre più luogo di attività culturale e fucina di grandi concerti. Il prossimo appuntamento in programma l'11 febbraio, alle ore 19.30, è con il “Duo Sikelia”, formato dai Maestri Gianfranco Pappalardo e Giulio Potenza. A seguire sarà servita la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
