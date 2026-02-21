L’Urbe dei Due Stadi | Tra l’Avanguardia di Pietralata e il Remake del Flaminio

L’urbanistica di Roma ha subito un cambiamento significativo a causa dei lavori di rinnovamento negli stadi della città. La riqualificazione del complesso di Pietralata e il progetto di riuso del Flaminio mirano a migliorare le strutture sportive e gli spazi pubblici circostanti. I lavori hanno coinvolto tecnici e amministratori, che hanno deciso di intervenire per valorizzare le aree sportive e offrire nuove opportunità ai residenti. Le modifiche aggiornano il volto di due zone storiche della capitale.

Il pomeriggio radiofonico si apre con una sincronia perfetta tra cronaca e visione. Mentre i bianconeri di Torino premono orizzontalmente su un Como capace di palleggiare con insospettabile qualità, negli studi di ReteSport si consuma un’analisi che supera il rettangolo verde. Il pretesto è l’ultimo editoriale di Emanuele De Scisciolo, “Il Miracolo, Pietralata e il Fortino di Formello”, un testo che Gianluigi D’Orsi riprende immediatamente citando la “commedia dell’assurdo” – dall’editoriale del Direttore – applicata alla realtà capitolina. Il tema centrale è la Deep Transformation di una città che, per la prima volta dal 1927, sembra vicina a scindere i destini infrastrutturali dei due club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Nuovi stadi a Roma: la Lazio parte dal Flaminio, avanti anche il progetto PietralataLa Lazio annuncia il rilancio del progetto per il nuovo stadio a Roma. Nuovi stadi a Roma: la Lazio parte dal Flaminio, avanti anche il progetto Pietralata della RomaLa Lazio ha presentato al Comune di Roma il progetto per il nuovo stadio al Flaminio. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una nuova edizione da non perdere: sfoglia il numero del 16 febbraio; Nella sede del municipio arriva la vigilanza armata: Proteggiamo dipendenti e cittadini; Bernini e i Barberini: il potere papale inventa il Barocco e riscrive il volto di Roma; Medioceania, il nome segreto dell'Italia. Lazio, ecco il progetto Flaminio: «Due stadi in uno per la città di Roma. Cinquantamila posti, obiettivo 2031. Così saremo immortali». Già consegnato al Comune di Roma, il piano del club biancoceleste è stato svelato dal quartier generale della società alle 10. - facebook.com facebook