Due giocatori squalificati a vita per aver scommesso sulle proprie partite | pugno durissimo della MLS
La Major League Soccer ha deciso di squalificare a vita due giocatori, Derrick Jones e Yaw Yeboah, dopo aver scoperto che avevano scommesso sulle proprie partite. La decisione è stata presa in seguito alle indagini sui loro comportamenti legati alle scommesse e riguarda le partite del campionato, comprese quelle disputate dalle loro squadre. La squalifica è stata comunicata ufficialmente dalla lega.
La Major League Soccer ha radiato Derrick Jones e Yaw Yeboah dopo aver scoperto che avevano scommesso su gare del campionato, incluse partite delle loro squadre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Giudice Sportivo, ecco gli squalificati dopo la 15a giornata di Serie A! Arriva la decisione anche sui due giocatori della Lazio…Dopo la 15ª giornata di Serie A arrivano puntuali le decisioni del Giudice Sportivo, destinate a incidere sulle prossime sfide del campionato.
Dos Santos dà alla LAFC un A+ per aver gestito Messi nella prima partita della MLSIl nuovo allenatore del Los Angeles FC Marc Dos Santos ha dato alla sua squadra un A+ per il modo in cui ha gestito Lionel Messi nella vittoria di...
Approfondimenti e contenuti su Due giocatori
Temi più discussi: Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre | DAZN News IT; La MLS banna due giocatori a vita per aver scommesso sulle partite; MLS, due calciatori squalificati a vita per calcioscommesse! L’accaduto; Giudice sportivo, dieci giocatori squalificati: stop di due turni a Orban per espressione ingiuriosa a Pairetto.
MLS, due giocatori squalificati a vita per calcio scommesse sulle proprie partiteMLS, due giocatori squalificati a vita per calcio scommesse sulle proprie partite: tutti i dettagli dell'accaduto ... gianlucadimarzio.com
MLS, due giocatori squalificati a vita. Scommettevano sulla propria squadraDue giocatori di MLS sono stati squalificati a vita per aver scommesso su eventi sportivi, comprese partite di calcio comprese le squadre in cui i due. tuttomercatoweb.com
La serie HBO che racconta una relazione segreta tra due giocatori di hockey ha conquistato il pubblico femminile grazie alla sua struttura da fanfiction - facebook.com facebook
Due giocatori di MLS squalificati a vita per aver scommesso sulle proprie partite e sulle ammonizioni: tutte i dettagli x.com