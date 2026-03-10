Due giocatori squalificati a vita per aver scommesso sulle proprie partite | pugno durissimo della MLS

La Major League Soccer ha deciso di squalificare a vita due giocatori, Derrick Jones e Yaw Yeboah, dopo aver scoperto che avevano scommesso sulle proprie partite. La decisione è stata presa in seguito alle indagini sui loro comportamenti legati alle scommesse e riguarda le partite del campionato, comprese quelle disputate dalle loro squadre. La squalifica è stata comunicata ufficialmente dalla lega.