Giudice Sportivo ecco gli squalificati dopo la 15a giornata di Serie A! Arriva la decisione anche sui due giocatori della Lazio…

Dopo la 15ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni e le squalifiche, inclusa la decisione sui due giocatori della Lazio. Le scelte influenzeranno le prossime partite del campionato, determinando le opportunità e le assenze delle squadre coinvolte. Ecco tutti i dettagli sui provvedimenti adottati.

Dopo la 15ª giornata di Serie A arrivano puntuali le decisioni del Giudice Sportivo, destinate a incidere sulle prossime sfide del campionato. Tra squalifiche e provvedimenti disciplinari, la Lazio è tra le squadre più coinvolte. Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate il centrocampista della Lazio Toma Basic dopo la 15esima giornata di campionato "per avere, al 32' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario".

Basic Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo sul centrocampista dopo il rosso diretto contro il Parma - Basic Lazio, ecco la decisione del Giudice Sportivo sul biancoceleste dopo il cartellino rosso diretto nella sfida contro il Parma Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 15ª giornata di ... lazionews24.com

Squalifica record per la Roma. Diciotto giornate di squalifica suddivise tra quattro giocatori della formazioni Under 17 di Toti. Le motivazioni del Giudice Sportivo rivelano che i giovani giallorossi sono rei di aver minacciato un avversario e insultato l'arbitro, al x.com

