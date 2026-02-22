Dos Santos dà alla LAFC un A+ per aver gestito Messi nella prima partita della MLS

Marc Dos Santos assegna un A+ alla sua squadra dopo aver gestito con successo Lionel Messi nella vittoria contro l’Inter Miami. La prima partita della MLS ha visto il nuovo allenatore lodare la reattività dei giocatori e la strategia adottata per contenere la stella argentina. I tifosi applaudono l’approccio tattico del team, che ha saputo adattarsi rapidamente alle sfide in campo. La squadra si prepara ora alla prossima sfida con fiducia.

Sito inglese: Il nuovo allenatore del Los Angeles FC Marc Dos Santos ha dato alla sua squadra un A+ per il modo in cui ha gestito Lionel Messi nella vittoria di apertura della stagione di sabato sull’Inter Miami. La LAFC ha spazzato via i campioni in carica della MLS Cup vincendo 3-0 al Los Angeles Memorial Coliseum, dove un pubblico di 75.673 spettatori ha reso la partita della prima giornata più seguita nella storia del campionato. David Martinez, Denis Bouanga e Nathan Ordaz hanno segnato i gol, con anche Son Heung-min che ha giocato un ruolo importante nel mettere a segno il primo gol. Messi, al contrario, è stato una figura periferica dopo aver superato un problema al tendine del ginocchio per giocare tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

