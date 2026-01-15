Weekend instabile sull’Italia tornano piogge diffuse e neve sulle Alpi

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con una depressione atlantica che porterà piogge diffuse soprattutto al Nordovest e sul Sud ionico. La neve interesserà le Alpi occidentali, mentre le altre regioni sperimenteranno periodi di tempo più asciutto. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione, specialmente nelle zone interessate dalle precipitazioni e dalla neve.

Roma - Una depressione atlantica condizionerà il fine settimana: piogge al Nordovest e al Sud ionico, neve sulle Alpi occidentali, tempo più asciutto altrove. Nel corso del weekend una vasta depressione atlantica tenderà ad approfondirsi sulla Penisola Iberica, trovando un ostacolo nel suo movimento verso est a causa di un anticiclone di blocco posizionato sull’Europa centro-orientale. Questa configurazione favorirà una perturbazione lenta, capace di influenzare solo parte del territorio italiano, con piogge concentrate e nevicate limitate ai settori alpini occidentali. Nella giornata di sabato i primi effetti si faranno sentire sul Nordovest, dove sono attese precipitazioni sparse tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia, con neve sulle Alpi a quote comprese tra 800 e 1200 metri, in progressiva attenuazione serale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend instabile sull’Italia, tornano piogge diffuse e neve sulle Alpi Leggi anche: Weekend guastato dal maltempo: piogge diffuse e neve sulle Alpi italiane Leggi anche: Allerta gialla sull'Abruzzo: meteo instabile con piogge, rovesci e neve in Appennino, migliora nel weekend Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Weekend instabile sull’Italia Molte nubi e piogge in arrivo su diverse regioni. Nord-Ovest con precipitazioni diffuse e neve sulle Alpi Piogge intense tra Calabria e nord-est Sicilia Fenomeni anche in Sardegna Segui radar in tempo reale https://a facebook Meteo, tempo instabile nel weekend: nevicate sull'Etna e temperature in calo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.