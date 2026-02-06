Ospedale Perrino | al via il nuovo servizio navetta gratuito per pazienti e visitatori

Da lunedì 9 febbraio, l’ospedale Perrino di Brindisi mette in funzione una navetta gratuita. Il servizio è pensato per facilitare gli spostamenti di pazienti e visitatori, rendendo più semplice raggiungere le diverse aree della struttura. La novità vuole migliorare l’accessibilità e rendere più comodo il tempo trascorso in ospedale.

Sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 13.45. Partirà dall'ingresso principale e collegherà i punti di interesse dell'ospedale, dai reparti alla farmacia, con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza

Questa mattina, i bus navetta gratuiti per i pazienti della clinica Zucchi di Monza sono stati temporaneamente sospesi.

