Ospedale Perrino | al via il nuovo servizio navetta gratuito per pazienti e visitatori

Da lunedì 9 febbraio, l’ospedale Perrino di Brindisi mette in funzione una navetta gratuita. Il servizio è pensato per facilitare gli spostamenti di pazienti e visitatori, rendendo più semplice raggiungere le diverse aree della struttura. La novità vuole migliorare l’accessibilità e rendere più comodo il tempo trascorso in ospedale.

BRINDISI - A partire da lunedì 9 febbraio, all'interno dell'ospedale Perrino sarà attivo un nuovo servizio di navetta, pensato per agevolare gli spostamenti e migliorare l'accessibilità della struttura per pazienti e visitatori.Il servizio, gratuito, sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 13.45. Partirà dall'ingresso principale e collegherà i punti di interesse dell'ospedale, dai reparti alla farmacia, con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e facilitare l'orientamento all'interno del presidio ospedaliero.

