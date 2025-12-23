venti carrozzine donate al centro trapianti di cisanello

Pisa, 23 dicembre 2025 – È un Natale che profuma di solidarietà concreta quello vissuto dal mondo podistico toscano, un Natale fatto di passi, di fatica condivisa e di sorrisi che diventano aiuto reale. Grazie all’instancabile lavoro della Ets Regalami un sorriso, sono state donate 20 carrozzine ortopediche al centro trapianti dell’ospedale universitario Cisanello di Pisa, diretto dal professor Boggi, una struttura di eccellenza che ogni giorno rappresenta una speranza per tanti pazienti. Un gesto di grande valore umano e sanitario, che non nasce per caso, ma è il frutto di un percorso costruito nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

