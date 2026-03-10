Due arresti per spaccio | beccati in flagrante

Da lanazione.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, il reparto antidegrado della polizia municipale ha arrestato due persone colte in flagrante mentre vendevano droga. Gli agenti hanno effettuato i controlli nelle zone considerate più a rischio e hanno fermato i due sospetti durante un'operazione di routine. I fermati sono stati portati in commissariato per le procedure di rito.

Due arresti per spaccio di droga in un giorno. È il bilancio del reparto antidegrado della polizia municipale, impegnato quotidianamente nel controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone più ’calde’ della città. A finire in manette sono stati due ragazzi poco più che ventenni, entrambi di origini marocchine e conosciuti alle forze dell’ordine, beccati in due momenti diversi. Il primo in via Reginaldo Giuliani. Gli agenti della squadra antidroga, notando il giovane per strada e insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno seguito e osservato per un po’, attenti a non farsi scoprire. Ad un certo punto il ragazzo ha avvicinato un passante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

due arresti per spaccio beccati in flagrante
© Lanazione.it - Due arresti per spaccio: beccati in flagrante

Articoli correlati

Macerata, smantellata centrale di spaccio: 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio.Macerata, 14 febbraio 2026 – Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni, residente in città, e di un cittadino...

Centro storico sotto controllo: furti e spaccio, due arresti e due denunceROMA – Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico della Capitale in vista delle festività di fine anno.

Due arresti per droga

Video Due arresti per droga

Tutto quello che riguarda Due arresti

Temi più discussi: Antidroga: due arresti a Catania e 90 chili di droga sequestrata; Blitz nella casa dello spaccio a Iglesias: due arresti; Arezzo, due arresti per spaccio nella zona di Campo di Marte; Droga in carcere col drone: due arresti dopo un inseguimento a Salerno.

due arresti per spaccioDue arresti nel Fermano per spaccio tra Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a MareDue persone sono state arrestate dalla Polizia nel Fermano nell’ambito di un’indagine della squadra mobile della questura di Fermo sul traffico di droga tra Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. L ... veratv.it

due arresti per spaccioGenova, spaccio di droga nel centro storico: due arrestiGenova, due arresti per spaccio di droga nel centro storico: carabinieri fermano due uomini nei vicoli con crack, cocaina e denaro contante. ligurianotizie.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.