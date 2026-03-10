Due arresti per spaccio | beccati in flagrante

Nella giornata di ieri, il reparto antidegrado della polizia municipale ha arrestato due persone colte in flagrante mentre vendevano droga. Gli agenti hanno effettuato i controlli nelle zone considerate più a rischio e hanno fermato i due sospetti durante un'operazione di routine. I fermati sono stati portati in commissariato per le procedure di rito.

Due arresti per spaccio di droga in un giorno. È il bilancio del reparto antidegrado della polizia municipale, impegnato quotidianamente nel controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone più ’calde’ della città. A finire in manette sono stati due ragazzi poco più che ventenni, entrambi di origini marocchine e conosciuti alle forze dell’ordine, beccati in due momenti diversi. Il primo in via Reginaldo Giuliani. Gli agenti della squadra antidroga, notando il giovane per strada e insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno seguito e osservato per un po’, attenti a non farsi scoprire. Ad un certo punto il ragazzo ha avvicinato un passante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

