Nel centro storico di Roma, i controlli straordinari dei Carabinieri continuano per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno. Le operazioni hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre due, in risposta a episodi di furti e spaccio. Un intervento mirato a mantenere l’ordine e la tranquillità nella zona più frequentata della città.

© Romadailynews.it - Centro storico sotto controllo: furti e spaccio, due arresti e due denunce

ROMA – Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico della Capitale in vista delle festività di fine anno. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità urbana, i militari della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due persone e denunciato altre due in stato di libertà. In via del Governo Vecchio, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato un cittadino georgiano di 39 anni, sorpreso mentre si allontanava con fare sospetto stringendo un portafogli tra le mani. Gli accertamenti immediati hanno permesso di appurare che il portafogli era stato appena sottratto a una cittadina italiana, ancora ignara del furto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Giornata di controlli in centro storico: arresti, denunce e oltre un ettogrammo di droga sequestrato

Leggi anche: Monza, furti e spaccio in centro e alla stazione: 5 arresti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli-Pizzeria del Presidente al centro storico aperta ma sotto il controllo dello Stato

Movida sotto controllo a Catania: 289 persone identificate e nove parcheggiatori abusivi sanzionati - Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 103 persone e controllato 37 veicoli, 9 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. lasicilia.it