Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono la Champions | tesoretto da 57 milioni cosa può succedere

Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono al centro di un'operazione legata alla Champions League, con un valore complessivo di circa 57 milioni di euro. Entrambi i giocatori potrebbero essere riscattati dai loro club per 25 e 32 milioni rispettivamente. La decisione sull'attivazione delle clausole di riscatto determinerà il futuro immediato di questi calciatori e il loro coinvolgimento nelle competizioni europee.

Douglas Luiz e Nico Gonzalez valgono quasi come la qualificazione in Champions League. La filastrocca di casa Juventus la conoscono tutti: il quarto posto è di vitale importanza, per i conti societari e di conseguenza anche per il futuro della squadra, che per guardare alla prossima stagione con più ottimismo e ambizione necessita di un budget adeguato a un'estate di calciomercato di livello. Quel che si dice meno, ma è già scritto nero su bianco, è che una cifra simile al pass europeo è rappresentato alla Continassa dai due pesi massimi in prestito tra Spagna e Inghilterra: uno all'Aston Villa e l'altro all’Atlético Madrid, potrebbero in teoria portare a Torino addirittura 57 milioni di euro di riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

