Calciomercato Juve Romano svela un incasso di 50 milioni di euro | le situazioni legate a Nico Gonzalez e Douglas Luiz Quando scatteranno i riscatti

Fabrizio Romano rivela dettagli importanti sulle operazioni di calciomercato della Juventus, con un incasso di 50 milioni di euro. L'articolo approfondisce le situazioni legate ai riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, offrendo aggiornamenti sulle trattative e le prossime mosse dei bianconeri.

Calciomercato Juve, le ultime di Fabrizio Romano sui riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Servono altre presenze per incassare 50 milioni. La Juventus osserva con estrema attenzione le prestazioni dei suoi calciatori attualmente impegnati all'estero, poiché dal loro rendimento dipende un incasso fondamentale per le strategie future. Come spiegato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il club bianconero ha in ballo circa 50 milioni di euro derivanti dalle cessioni di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e Douglas Luiz al Nottingham Forest. Si tratta di operazioni che la dirigenza, guidata da Damien Comolli, considera ormai chiuse dal punto di vista tecnico, ma che necessitano di determinati passaggi formali per essere completate finanziariamente.

