Dosso verso i Mondiali indoor | tre meeting internazionali e Assoluti nel calendario invernale

Il calendario invernale si arricchisce di eventi di rilievo, con tre meeting internazionali e gli Assoluti che preparano i migliori atleti italiani ai Mondiali indoor. La campionessa europea dei 60 metri al coperto debutta il 3 febbraio a Ostrava nel World Indoor Tour, segnando l’inizio di una stagione importante per il mezzofondo e l’atletica italiana.

La campionessa europea dei 60 metri al coperto debutta il 3 febbraio a Ostrava nel World Indoor Tour. Poi Belgrado, Torun e gli Assoluti di Ancona in vista dei Mondiali indoor di marzo. La sprinter delle Fiamme Azzurre farà il suo debutto stagionale martedì 3 febbraio a Ostrava, in Repubblica Ceca, nella tappa Gold del World Indoor Tour, circuito di massimo livello della stagione indoor.

La programmazione invernale di Nadia Battocletti: obiettivo Mondiali indoor, niente trasferta oltreoceanoNadia Battocletti si prepara alla sua programmazione invernale, con l’obiettivo di affrontare gli Europei 2025 di corsa campestre come favorita.

L’Alga Atletica Arezzo in evidenza al Meeting Nazionale Indoor di AnconaL’Alga Atletica Arezzo ha partecipato al Meeting Nazionale Indoor di Ancona, evento di apertura della stagione sportiva.

Staffette azzurre in Cina senza Jacobs, Ali e Dosso. In palio i pass MondialiL'obiettivo è dichiarato, strappare la qualificazione ai Mondiali di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre. E per riuscirci le cinque staffette azzurre che scenderanno in pista a Guangzhou, in ... gazzetta.it

