Durante le finali regionali Gold di ginnastica ritmica a Terranuova, Ginevra Bindi e Maria Vittoria Berti della Ginnastica Falciai hanno vinto rispettivamente due medaglie d’oro, dominando le rispettive competizioni. La manifestazione ha visto protagonisti numerosi atleti provenienti dalla regione, che si sono sfidati per il titolo in diverse categorie. La palestra locale ha ospitato le gare, attirando pubblico e appassionati di ginnastica ritmica.

Le finali regionali Gold di ginnastica ritmica hanno trasformato Terranuova in un palcoscenico di eccellenza sportiva, dove la Ginnastica Falciai ha scritto una pagina d’onore con due ori conquistati da Ginevra Bindi e Maria Vittoria Berti. Ieri si è conclusa una rassegna che ha riunito le migliori atlete della regione toscana, offrendo uno spettacolo tecnico di altissimo livello che conferma la qualità del lavoro svolto nelle palestre locali. L’atmosfera era carica di emozione e tensione agonistica, tipica delle competizioni che segnano il passaggio verso i campionati nazionali. La società aretina non si è limitata a partecipare, ma ha dominato il campo di gara con prestazioni che denotano anni di preparazione meticolosa e dedizione assoluta allo sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Doppio oro a Terranuova: Bindi e Berti dominano le finali

