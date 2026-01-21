Sampdoria senza pace | Esposito fuori un mese Gregucci e Foti rischio squalifica

La Sampdoria dovrà fare i conti con diverse sfide: l'infortunio di Esposito, che resterà fuori almeno un mese, e il rischio squalifica per Gregucci e Foti, coinvolti in un'inchiesta chiusa dalla Procura Federale. Il centrocampista ha subito uno stiramento e sarà assente per almeno sei partite, mentre si attendono sviluppi sulle eventuali sanzioni per i due allenatori.

Povera Samp: guai in campo e fuori con una classifica che traballa e una stagione ancora una volta senza pace. I blucerchiati, che stanno cercando faticosamente di raggiungere la zona salvezza, devono fare i conti con nuovi imprevisti: ieri è arrivata la diagnosi ufficiale dell'infortunio subìto da Salvatore Esposito (stiramento), dopoché l'ex giocatore dello Spezia, che con l'Entella al Ferraris venerdì scorso era alla sua prima gara da titolare con i blucerchiati, è uscito alla mezz'ora della ripresa. Per lui si prospetta uno stop di circa un mese, con almeno sei gare di campionato saltate.

