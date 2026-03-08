esonero foti e gregucci la sampdoria pronta a cambiare

Dopo la sconfitta contro il Frosinone, la Sampdoria si prepara a cambiare. L’esonero di Foti e Gregucci sembra vicino, e la società blucerchiata sta valutando nuove strategie per migliorare le prestazioni della squadra. La situazione attuale mette in discussione le scelte dei tecnici e potrebbe portare a decisioni radicali per evitare di lottare per la retrocessione.

Il ko contro il Frosinone rischia di pesare molto in casa Sampdoria con la società blucerchiata che, con ogni probabilità, sarà chiamata a cambiare qualcosa per cercare di rialzare la testa e non rischiare di lottare per non retrocedere fino all’ultima giornata. Esonero in casa Sampdoria (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Sportmediaset, la società ligure starebbe pensando all’esonero della coppia formata da Foti e Gregucci. Una decisione che appare inevitabile in casa blucerchiata con il club che non vuole rischiare di arrivare, come lo scorso anno, ad un passo dalla retrocessione in Serie C, salvata lo scorso anno solamente dal fallimento del Brescia che ha concesso alla Sampdoria di restare in Serie B. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

