Dopo il successo del V-Lifting arriva il V-Jaw Lifting firmato Barbuto in cosa consiste

Dopo il successo del V-Lifting, il dottor Gennaro Barbuto ha presentato il V-Jaw Lifting, un nuovo trattamento di medicina estetica. Questo protocollo si concentra sulla definizione dell’angolo mandibolare attraverso un metodo multilayer, con l’obiettivo di restituire al volto una forma a V più naturale e armonica. Il procedimento è stato ideato per migliorare i contorni della mandibola e ottenere un risultato più equilibrato.

Il nuovo protocollo di medicina estetica ideato dal dottor Gennaro Barbuto punta a ridefinire l’angolo mandibolare con un approccio multilayer per restituire al volto una forma a V naturale e armonica. Nel panorama della medicina estetica contemporanea, sempre più orientata verso risultati naturali e proporzioni armoniche, nasce un nuovo trattamento destinato a far parlare di sé. Dopo il grande successo del V-Lifting, marchio registrato e tecnica consolidata che negli ultimi anni ha conquistato pazienti e professionisti di settore grazie alla sua capacità di valorizzare il terzo medio del volto, il dottor Gennaro Barbuto presenta una nuova evoluzione del concetto di armonizzazione facciale, il V-Jaw Lifting, noto anche come V-J Lift. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Dopo il successo del V-Lifting arriva il V-Jaw Lifting firmato Barbuto, in cosa consiste Articoli correlati Leggi anche: Nathalie Guetta: "Mi sono rifatta a 67 anni". Il risultato del mini-lifting La nuova frontiera della skincare arriva dalle alghe anti-invecchiamento, per gli esperti sono meglio di un liftingLa nostra pelle è una spugna che assorbe tutto: lo smog delle città, lo stress delle scadenze e i segni di quel sole preso senza protezione.