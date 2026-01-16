Nathalie Guetta | Mi sono rifatta a 67 anni Il risultato del mini-lifting
Nathalie Guetta, nota attrice di Don Matteo, ha recentemente condiviso di aver subito un mini-lifting all’età di 67 anni. La sua scelta, discussa pubblicamente, è stata approfondita durante l’intervista a La Volta Buona, dove ha parlato delle motivazioni e dei risultati di questo intervento. Un esempio di come anche in età avanzata si possa decidere di prendersi cura del proprio aspetto con consapevolezza e discrezione.
Nathalie Guetta non si nasconde (più). L'attrice, volto noto di Don Matteo, oggi 16 gennaio è stata ospite del programma La Volta Buona. L'interprete francese, a un certo punto, ha parlato apertamente dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Guetta, senza esitazioni, ha ammesso di aver fatto. 🔗 Leggi su Today.it
