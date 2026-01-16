Nathalie Guetta | Mi sono rifatta a 67 anni Il risultato del mini-lifting

Nathalie Guetta, nota attrice di Don Matteo, ha recentemente condiviso di aver subito un mini-lifting all’età di 67 anni. La sua scelta, discussa pubblicamente, è stata approfondita durante l’intervista a La Volta Buona, dove ha parlato delle motivazioni e dei risultati di questo intervento. Un esempio di come anche in età avanzata si possa decidere di prendersi cura del proprio aspetto con consapevolezza e discrezione.

''Sono rifatta, è vero'': l’attrice di 'Don Matteo' Nathalie Guetta rivela a quale intervento di chirurgia plastica si è sottoposta - A sorpresa Nathalie Guetta ha rivelato di essersi sottoposta a un vero e proprio intervento di chirurgia plastica. gossip.it

Nathalie Guetta rifatta: quanti anni ha e che ritocco ha fatto al viso? - Nathalie Guetta a La volta buona svela che si è rifatta, che non ha resistito e che spende molti soldi per il suo viso ... ultimenotizieflash.com

«Con Nino Frassica, inizialmente, c’erano soprattutto un forte rispetto e una grande stima reciproca; oggi, a questi sentimenti si è aggiunto anche un affetto personale sincero: ci vogliamo davvero bene. Nathalie Guetta, Francesco Scali e Pietro Pulcini sono la - facebook.com facebook

