La nuova frontiera della skincare arriva dalle alghe anti-invecchiamento per gli esperti sono meglio di un lifting

La novità nel mondo della skincare sono le alghe anti-invecchiamento, considerate dagli esperti più efficaci di un lifting. Questi ingredienti naturali promettono di migliorare l’aspetto della pelle, contrastando i segni del tempo e i danni causati dall’ambiente. La pelle di tutti i giorni si trova a dover fare i conti con smog, stress e raggi solari, e ora si cerca nelle alghe la risposta per mantenerla più giovane e sana.

La nostra pelle è una spugna che assorbe tutto: lo smog delle città, lo stress delle scadenze e i segni di quel sole preso senza protezione. Se fino a ieri la scienza puntava tutto su complessi sieri chimici o costose cellule staminali umane, oggi lo sguardo dei ricercatori si è spostato verso il basso, precisamente verso gli specchi d'acqua dolce. La nuova promessa della cosmetica rigenerativa si chiama Euglena gracilis, una microalga verde tanto comune quanto straordinaria. Un team di scienziati sudcoreani ha scoperto come trasformare questo microrganismo in una potente fabbrica di bellezza. Attraverso un processo di "spremitura" microscopica, le cellule dell'alga vengono frammentate in piccolissime capsule naturali chiamate vescicole extracellulari.

