A cinque giorni dall’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, il bilancio delle vittime si aggrava. Tra le vittime, la più giovane è un bambino, il cui nome e identità sono ancora sconosciuti. La notizia ha suscitato grande dolore tra la comunità e i familiari delle vittime. La tragedia ha lasciato un segno profondo, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

A cinque giorni dall’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Il rogo scoppiato in un locale della nota località alpina ha provocato decine di morti e numerosi feriti, lasciando la comunità locale e l’opinione pubblica internazionale in una situazione di forte sconcerto mentre proseguono accertamenti e indagini sulle cause dell’evento. Con il passare del tempo emergono ulteriori elementi sulla dimensione umana della tragedia. Ogni nuovo decesso confermato aggiunge un tassello alla ricostruzione dei fatti e mette in luce storie personali e familiari coinvolte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Crans-Montana, chi era la vittima più giovane: il padre famoso, il dolore dopo la notizia

