Crans-Montana chi era la vittima più giovane | il padre famoso il dolore dopo la notizia

A cinque giorni dall’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, il bilancio delle vittime si aggrava. Tra le vittime, la più giovane è un bambino, il cui nome e identità sono ancora sconosciuti. La notizia ha suscitato grande dolore tra la comunità e i familiari delle vittime. La tragedia ha lasciato un segno profondo, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

A cinque giorni dall'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Il rogo scoppiato in un locale della nota località alpina ha provocato decine di morti e numerosi feriti, lasciando la comunità locale e l'opinione pubblica internazionale in una situazione di forte sconcerto mentre proseguono accertamenti e indagini sulle cause dell'evento. Con il passare del tempo emergono ulteriori elementi sulla dimensione umana della tragedia. Ogni nuovo decesso confermato aggiunge un tassello alla ricostruzione dei fatti e mette in luce storie personali e familiari coinvolte.

Crans-Montana: identificate tutte le 40 vittime, sei sono italiane - Da, qui via terra, i feretri dei sedicenni Achille Barosi e Chiara Costanzo arriveranno nel capoluogo lombardo, quello del ... ansa.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Non ho scritto nulla fino ad oggi sulla tragedia di Crans-Montana perché non riuscivo a trovare le parole adatte. Poi oggi, quando ho visto le bare bianche che rientravano in Italia, mi è scoppiato un dolore al petto che non si può spiegare. Sono scene che spe - facebook.com facebook

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala x.com

