‘Mio figlio non risponde più’ | il dramma delle famiglie italiane dopo la strage di Crans-Montana

Dopo la tragedia di Crans-Montana, molte famiglie italiane si trovano ad affrontare il dolore di un figlio che non risponde più. La perdita improvvisa ha lasciato un vuoto profondo, trasformando un momento di festa in un dramma personale. Questo articolo esplora l’impatto della tragedia sulle famiglie italiane e le sfide nel fronteggiare un lutto così improvviso e doloroso.

Dal veglione di Capodanno al silenzio: gli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. Il veglione di Capodanno trasformato in tragedia. È questo il bilancio drammatico dell’ incendio scoppiato nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera, dove centinaia di persone stavano festeggiando l’arrivo del 2026. Le fiamme, divampate poco dopo la mezzanotte, hanno causato decine di vittime e numerosi feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Italiani coinvolti: cresce l’angoscia delle famiglie. Tra i dispersi figura anche Giovanni Tamburi, 16 anni, originario di Bologna, in vacanza in Svizzera con il padre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

