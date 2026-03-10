Donzelli ai mercati | selfie scontri e la polemica Ballarò

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo 2026, i mercati di Palermo si sono trovati al centro di un fitto fermento, tra selfie scattati dai presenti, scontri tra manifestanti e polemiche sorte durante la trasmissione televisiva Ballarò. Ignazio Donzelli ha partecipato alla campagna referendaria portando il suo messaggio tra la folla, mentre l’atmosfera si è fatta particolarmente vivace e movimentata.

Palermo, martedì 10 marzo 2026, alle ore 16:45: l'atmosfera nei mercati della città è carica di tensione e vivacità mentre Ignazio Donzelli porta la campagna per il referendum sul "Sì. Tra scatti fotografici spontanei e voci dissenzienti, il leader del FdI cerca di trasformare la piazza in un palcoscenico politico. La presenza di Ballarò ha generato reazioni immediate, con accuse di strumentalizzazione elettorale che hanno fatto accendere i riflettori su questa mobilitazione. Non si tratta solo di un evento di strada, ma di una vera e propria battaglia politica dove ogni gesto viene interpretato come segnale per il voto. La scena di strada tra selfie e scontri verbali.