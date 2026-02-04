La decisione sugli arrestati arrivata poche ore fa ha scatenato nuove polemiche a Torino. Dopo le tensioni e gli scontri scoppiati al termine del corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna, le forze dell’ordine hanno preso le loro decisioni. La situazione rimane calda, con le proteste che continuano a dividere opinioni e a far discutere nella città.

Dopo la guerriglia di Torino scoppiata al termine del corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna, sono arrivate le prime decisioni dell’autorità giudiziaria. La giudice Irene Giani, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari per Francesco Simionato e l’ obbligo di firma per Matteo Campaner e Pietro Desideri. Guerriglia di Torino: le misure decise dopo l’udienza di convalida. I tre manifestanti hanno lasciato il carcere Lorusso e Cutugno, dove erano stati trasferiti dopo i fatti avvenuti sabato. Gli scontri, durati circa due ore, si sono concentrati in corso Regina Margherita, dove si sono registrate tensioni e danneggiamenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scontri a Torino, la decisione sugli arrestati è appena arrivata: esplode la polemica

L'ex ministro Kyenge è al centro di una recente discussione.

