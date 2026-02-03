Scontri a Torino Tosi invoca la risposta armata | Nei paesi normali la polizia spara sui violenti Polemica con Sabella Su La7

Durante la trasmissione Tagadà su La7, si è acceso un duro confronto tra il magistrato Alfonso Sabella e l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi. Tosi ha invocato una risposta più dura, dicendo che nei paesi normali la polizia spara sui violenti. Sabella ha invece criticato le posizioni più aggressive, sottolineando la necessità di mantenere il rispetto delle regole. La discussione si è concentrata sugli scontri avvenuti a Torino e sul pacchetto sicurezza del governo Meloni, alimentando un dibattito acceso tra le parti

