Scontri a Torino Tosi invoca la risposta armata | Nei paesi normali la polizia spara sui violenti Polemica con Sabella Su La7
Durante la trasmissione Tagadà su La7, si è acceso un duro confronto tra il magistrato Alfonso Sabella e l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi. Tosi ha invocato una risposta più dura, dicendo che nei paesi normali la polizia spara sui violenti. Sabella ha invece criticato le posizioni più aggressive, sottolineando la necessità di mantenere il rispetto delle regole. La discussione si è concentrata sugli scontri avvenuti a Torino e sul pacchetto sicurezza del governo Meloni, alimentando un dibattito acceso tra le parti
Acceso confronto a Tagadà (La7) tra il magistrato Alfonso Sabella e l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi sugli scontri di Torino e sul pacchetto sicurezza del governo Meloni. L’ex sindaco di Verona, già esponente della Lega, invoca il pugno duro da parte delle forze dell’ordine e infila nello stesso discorso ordine pubblico, delegittimazione dei magistrati e referendum sulla separazione delle carriere, riproponendo una miscela polemica ormai abituale nel centrodestra: “Nei paesi occidentali le forze d’ordine locali possono usare qualsiasi strumento contro i manifestanti violenti. Questa gente va menata e caricata pesantemente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Torino Scontri
Scontri a Torino, Ranucci a La7: “Governo sa chi sono i violenti ma non interviene prima per giustificare misure repressive”
Ranucci attacca il governo sui recenti scontri a Torino.
Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: razzi e bombe carta verso la polizia, la risposta con gli idranti. Cassonetti in fiamme
Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni partecipanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine.
Ultime notizie su Torino Scontri
Argomenti discussi: Poliziotto massacrato dagli antagonisti a Torino.
Corteo pro Askatasuna, parla uno degli arrestati durante gli scontri di Torino: Inorridito dall'aggressione all'agenteUno degli uomini arrestati per gli scontri a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna si è detto inorridito per l'aggressione all'agente ... notizie.it
Scontri Torino, la Procura valuta la devastazione: rischio fino a 15 anni di carcereLa Procura di Torino valuta l’ipotesi di devastazione per gli scontri avvenuti il 31 gennaio nel capoluogo piemontese durante la manifestazione nazionale pro Askatasuna. Un passaggio giudiziario pesan ... giornalelavoce.it
Corriere della Sera. . Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna - facebook.com facebook
Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.