Festa della Befana al reparto psichiatrico di Secondigliano | solidarietà e riflessione sui diritti dei detenuti fragili

Oggi, nel reparto psichiatrico di Secondigliano, si è svolta una festa natalizia promossa dal Garante Campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. L'evento ha rappresentato un’occasione di solidarietà e riflessione sui diritti dei detenuti fragili, contribuendo a creare un momento di confronto e vicinanza in un contesto spesso difficile.

Atmosfera inusuale quella che si è respirata oggi nel reparto di articolazione psichiatrica del carcere di Secondigliano, dove si è svolto un pranzo delle festività natalizie promosso e offerto dal Garante Campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello.Il pranzo è stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

