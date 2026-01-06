Festa della Befana al reparto psichiatrico di Secondigliano | solidarietà e riflessione sui diritti dei detenuti fragili

Oggi, nel reparto psichiatrico di Secondigliano, si è svolta una festa natalizia promossa dal Garante Campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. L'evento ha rappresentato un’occasione di solidarietà e riflessione sui diritti dei detenuti fragili, contribuendo a creare un momento di confronto e vicinanza in un contesto spesso difficile.

