Donna sale sul bus di città e finisce accoltellata La reazione della folla

Giovedì 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, una donna salendo su un autobus del trasporto pubblico è stata accoltellata durante un episodio improvviso. La scena ha attirato l’attenzione dei passeggeri presenti, alcuni dei quali hanno cercato di intervenire. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare l’autore dell’attacco.

Momenti di grande paura si sono vissuti nella serata di giovedì 5 marzo nel quartiere Vomero di Napoli, dove un’aggressione improvvisa ha scosso i passeggeri di un autobus del trasporto pubblico. Il fatto si è verificato a bordo di un mezzo dell’Anm impegnato sulla linea 132, mentre percorreva via Simone Martini in direzione della rotonda di Pigna. In pochi istanti un normale tragitto serale si è trasformato in una scena di violenza, sotto gli occhi increduli delle persone presenti sul bus. Secondo quanto ricostruito, una donna di 32 anni è stata improvvisamente aggredita da uno sconosciuto. L’uomo l’ha bloccata e ha iniziato a colpirla con un coltello, ferendola al volto e alle braccia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

