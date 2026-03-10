Donatore anonimo regala un nuovo ecotomografo al reparto di Reumatologia dell’ospedale

Un donatore anonimo ha regalato un ecotomografo di ultima generazione al reparto di Reumatologia dell’ospedale di Pescara. La consegna dello strumento è avvenuta questa settimana, rafforzando le attrezzature disponibili per le diagnosi e le cure dei pazienti. La donazione è stata ufficializzata durante una cerimonia dedicata al personale medico e alle autorità sanitarie della zona.

Un nuovo ecotomografo di ultima generazione è stato donato al reparto di Reumatologia dell’ospedale di Pescara. Si è svolta martedì 10 marzo la cerimonia di consegna ufficiale dell’apparecchiatura donata alla Asl di Pescara, destinata alla Uoc di Reumatologia diretta da Raffaele Zicolella. L’apparecchiatura, del valore complessivo di 22.575 euro, è stata donata da un benefattore che ha scelto di restare anonimo, e permetterà di potenziare l’attività diagnostica e di monitoraggio delle principali patologie reumatologiche, migliorando ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. Alla cerimonia hanno preso parte il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli e il direttore della Uoc insieme al personale sanitario del reparto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Il nuovo servizio all’ospedale Pio XI . Ecco gli ambulatori di Reumatologia. Primo passo verso il futuro repartoAprono gli ambulatori di Reumatologia a Desio, primo passo verso il reparto che seguirà pazienti con problemi immunologici. Ematologia, a che punto sono i lavori del nuovo reparto dell'ospedale di ViterboIl nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo è “in fase avanzata di realizzazione”. Aggiornamenti e notizie su Donatore anonimo Temi più discussi: Donatore anonimo regala 21 kg di lingotti d’oro per riparare la rete idrica di Osaka (che è sempre più al collasso); Regalati da un anonimo 21 chili di lingotti d'oro per la rete idrica di Osaka; Regala 21 kg di lingotti d’oro, per un valore di $3,4 milioni. Ecco perché. Donatore anonimo regala 21 kg di lingotti d’oro per riparare la rete idrica di Osaka (che è sempre più al collasso)Un donatore anonimo regala a Osaka 21 kg d’oro, pari a 3,1 milioni di euro, per riparare la rete idrica e affrontare l’emergenza. greenme.it A Osaka donatore anonimo regala 21 kg d'oro per la rete idricaUn donatore anonimo ha consegnato al governo municipale di Osaka, in Giappone, 21 chilogrammi di lingotti d'oro per un valore di 566 milioni di yen, pari a circa 3,10 milioni di euro, da destinare al ... ansa.it Ringraziamo Marta, Grazia, Marcella e un donatore anonimo per averci portato tante donazioni utili per i nostri ospiti dell'Oasi e in stallo! Grazie! - facebook.com facebook Donatore anonimo regala 21 kg di lingotti d’oro per riparare la rete idrica di Osaka (che è sempre più al collasso) x.com