Ematologia a che punto sono i lavori del nuovo reparto dell' ospedale di Viterbo
Il nuovo reparto di ematologia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo sta prendendo forma, con lavori in fase avanzata di realizzazione. Un importante passo avanti per potenziare i servizi sanitari locali, offrendo ai pazienti un’assistenza più moderna e all’avanguardia. L’investimento sottolinea l’impegno della struttura nel rafforzare la specializzazione in questo settore, garantendo un presidio sanitario di qualità per tutta la comunità.
Il nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo è “in fase avanzata di realizzazione”. Lo afferma la Asl a margine dell'incontro-sopralluogo di mercoledì mattina, 17 dicembre, tra la presidente provinciale dell'Ail Patrizia Badini e il direttore generale della Asl Egisto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
