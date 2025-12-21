L’ospedale Pio XI di Desio amplia i propri servizi, introducendo gli ambulatori di Reumatologia. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la creazione di un nuovo reparto dedicato alla cura delle patologie immunologiche. L’apertura di questi ambulatori consentirà di offrire assistenza specializzata e di migliorare l’accoglienza dei pazienti, segnando un progresso nella qualità delle prestazioni sanitarie offerte dalla struttura. Primo passo verso il futuro reparto.

Aprono gli ambulatori di Reumatologia a Desio, primo passo verso il reparto che seguirà pazienti con problemi immunologici. Questo il piano di Asst Brianza che ha dato il via al nuovo servizio. Il progetto dell’Unità di cura "è ambizioso – sottolinea la direzione – l’obiettivo è assistere chi soffre di questi problemi lungo tutto il percorso, sin dalla diagnosi". Si parte "da un’offerta ampliata al Pio XI in una disciplina molto richiesta e di forte importanza clinica – aggiunge l’azienda -. Con questa iniziativa offriamo alla popolazione un punto di pregio specialistico, dai servizi di base al più alto livello di assistenza e terapia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo servizio all’ospedale Pio XI . Ecco gli ambulatori di Reumatologia. Primo passo verso il futuro reparto

