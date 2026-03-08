Al Palatagliate di San Miniato, il Basketball Club Lucca ha ottenuto una vittoria contro l’Etrusca Le Patrie Basket con il punteggio di 77-68. La squadra lucchese ha rimontato da uno svantaggio di 12 punti, riuscendo a ribaltare completamente l’andamento della partita. La sfida si è conclusa con una rimonta che ha sorpreso i presenti e cambiato le sorti dell’incontro.

Il Palatagliate di San Miniato ha ospitato una battaglia al termine della quale il Basketball Club Lucca si è imposto per 77-68 contro l’Etrusca Le Patrie Basket, in una partita segnata da un rovesciamento totale degli equilibri. I biancorossi diretti da Leonardo Olivieri hanno trasformato uno svantaggio iniziale pesante in una vittoria netta, grazie a un secondo tempo e un terzo quarto decisi da giocatori come Drocker e Del Debbio. Lo stallo iniziale e la pressione degli ospiti. L’incontro non è iniziato come speravano i padroni di casa, che hanno subito una partenza in salita sotto il fuoco incrociato dell’avversario. Gli ospiti, guidati dall’allenatore Martelloni, hanno preso il comando fin dai primi sei minuti, sfruttando con efficacia i tiri da fuori campo per mantenere il controllo del gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca ribalta Etrusca: da -12 a +9 in rimonta epica

Basket serie B interregionale. Etrusca, serve continuità. Ma c’è lo scoglio LuccaDopo il successo ottenuto in casa contro la Junior Casale, l’Etrusca San Miniato si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative di...

Tennistavolo, che sfide . Epica rimonta CobiLo scorso fine settimana sono ripresi tutti i campionati a squadre delle serie nazionali e regionali, e la prima giornata del girone di ritorno ha...

Una selezione di notizie su Lucca ribalta.

Basketball Club Lucca concreto vince in rimonta contro l’Etrusca San MiniatoPartenza in salita per i biancorossi di Olivieri, che nella seconda metà costruiscono le condizioni per il successo ... luccaindiretta.it

Basket serie B interregionale. Etrusca, serve continuità. Ma c’è lo scoglio LuccaDopo il successo ottenuto in casa contro la Junior Casale, l’Etrusca San Miniato si prepara ad affrontare una delle ... msn.com